CSU-Vorstand Söder erteilt "Koppelgeschäften" für Sozialreform Absage

München - In der Debatte um anstehende Sozialreformen der Bundesregierung hat CSU-Chef Markus Söder jegliche Erhöhung von Steuern kategorisch ausgeschlossen. "Es gibt keine Koppelgeschäfte jenseits des Koalitionsvertrages. Alles, was diskutiert wird mit Erhöhung der Erbschaftsteuer, Abschaffung von Familien-Splitting, wird es mit der CSU nicht geben", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Im Koalitionsvertrag seien klare Linien zu den Reformen beschlossen worden. Die CSU werde darüber hinaus "auf jeden Fall die Bastion sein".