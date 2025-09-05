CSU: Strauß bot Amerikanern laut US-Akten Informationen an

In einer Fußnote des Dokuments wird aus dem Anruf von Strauß bei Brzezinski am 27. März 1980 zitiert. "Ich will Ihre Zeit nicht vergeuden, ich weiß, wie viel Sie zu tun haben", setzte Strauß demnach an. Er habe aber eine "vertrauliche Frage". "Ich erhalte verschiedene Informationen über politische Ereignisse in Frankreich und Deutschland. Einige könnten für Sie wertvoll sein. Ich würde sie Ihnen mit nur einer einzigen Bitte senden: dass mein Name außen vor bleibt."