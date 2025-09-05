CSU: Strauß bot Amerikanern laut US-Akten Informationen an

München - Der langjährige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß soll 1980 als Unions-Kanzlerkandidat den USA Informationen angeboten haben. So geht es jedenfalls aus Akten hervor, die das US-Außenministerium im Internet veröffentlicht hat. Demnach rief Strauß am 27. März 1980 mit einem entsprechenden Angebot bei Zbigniew Brzezinski an, der damals Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter war. Der Deutschen Presse-Agentur liegt das Dokument vor, über das zuerst der "Spiegel" berichtet hatte. Ob Strauß den Amerikanern jemals irgendwelche Informationen zukommen ließ, ist offen, dazu findet sich in der Akte nichts.