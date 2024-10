Biometrische Identifizierung in Echtzeit

Zur Abschreckung von Übergriffen auf Frauen fordert der Antrag eine Erhöhung der Mindeststrafe für Gruppenvergewaltigungen auf drei Jahre. "Wir wollen die Polizeipräsenz auf hohem Niveau beibehalten und flankierend die präventiv polizeiliche Videoüberwachung in Parkanlagen, an bekannten Treffpunkten und Kriminalitätsschwerpunkten prüfen und bei Bedarf sowie dem Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ausbauen", heißt es ferne. Daher sei auch eine datenschutzkonforme Nutzung von Systemen zur biometrischen Identifizierung in Echtzeit zu prüfen.