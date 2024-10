Augsburg - Fauxpas auf großer Bühne: Am Ende seiner Grundsatzrede auf dem CSU-Parteitag ist CSU-Chef Markus Söder etwas mit den Jahreszahlen durcheinander geraten. "Freiheit, Heimat, Glaube. Das wird der Schlachtruf der CSU sein. Lasst uns diese Bundestagswahl 2021 rocken", rief Söder zu den Delegierten in der Augsburger Messehalle. Diese ignorierten den offenkundigen Versprecher aber höflich. Zuvor hatte Söder in seiner fast eineinhalbstündigen Rede die CSU auf die kommenden Monate bis zur Bundestagswahl eingestimmt und das Ende der Ampelregierung im Bund gefordert. Die nächste Bundestagswahl ist für den 28. September 2025 terminiert.