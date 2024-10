Söder betonte, die Lage in Deutschland sei "ernst, wir brauchen einen Politikwechsel, wir brauchen eine geschlossene Union". Söder nutzte die Gelegenheit, um auf die große Bedeutung der CSU in der Union hinzuweisen. "Wir sind schon eine Bank, wenn wir wollen - und wir wollen". Damit spielte er auch auf die Querelen in der Union im Jahr 2021 an, damals hatte es einen erbitterten Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur gegeben.