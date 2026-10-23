München - CSU-Chef Markus Söder hat zum Auftakt des Parteitags in München das mögliche Linksbündnis in Berlin scharf attackiert und seine Forderung nach einer Brandmauer nach links bekräftigt. Außerdem drohte er der Hauptstadt mit einem Ausschluss vom Länderfinanzausgleich, falls eine von der Linken geführte Koalition mit Grünen und SPD zustande kommt. "Keine Kohle für Extremisten", gab er als Losung aus. Er werde sich zusammen mit Baden-Württemberg und Hessen für eine "Extremistenklausel" einsetzen, um Geldflüsse an Länder mit extremistischen Regierungen auszuschließen.