München - Kanzler Friedrich Merz drängt auf die schnelle Umsetzung der angeschobenen Reformen im Land. "Wir brauchen diese Reformen nicht irgendwann, sondern wir brauchen diese Reformen jetzt", sagte der CDU-Chef auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU. Die Wirtschaft stehe unter Druck, die Menschen litten unter den gestiegenen Preisen und die sozialen Sicherungssysteme stünden vor enormen Herausforderungen. Zugleich stehe die Regierung bei Rente, Gesundheit und Pflege weiter "vor schwierigen Aufgaben".