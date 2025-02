CSU-Parteitag: Dobrindt: Stimmung in Deutschland steht auf Politikwechsel

Nürnberg - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat SPD und Grüne wegen ihrer Positionierung in der Migrationspolitik im Bundestag erneut scharf kritisiert. Die Debatten dürften nicht nur in den Talkshows stattfinden, sagte der Spitzenkandidat der CSU für die Wahl am 23. Februar zu Beginn des kleinen Parteitags in Nürnberg. Die Talkshows seien nicht die Zentren der Demokratie, dies seien die Parlamente, und dort müssten die Diskussionen stattfinden. Es sei ein Fehler, wenn SPD und Grüne im Bundestag die Chance für politische Beschlüsse verweigerten.