CSU-Parteitag: CSU erwartet Kanzler Merz mit gemischten Gefühlen

München - Zum Abschluss des zweitägigen CSU-Parteitags wird am Samstag Kanzler Friedrich Merz in der Münchner Messehalle erwartet. Die Erwartungen unter den Delegierten an die Rede des CDU-Chefs sind eher durchwachsen. In der Partei wird die Regierungsarbeit von Merz in Berlin von vielen als glücklos angesehen, die Christsozialen fürchten, in den Abwärtsstrudel der CDU zu geraten. Mit einer wohlwollenden Aussage zur Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin könne Merz aber die Stimmung auf dem Parteitag zu seinen Gunsten retten, hieß es.