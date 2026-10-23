München - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) freut sich nach eigenen Worten über den großen Rückhalt in ihrer Partei für eine mögliche Kandidatur für das Bundespräsidentenamt - hält sich aber ansonsten zurück. "Ich habe mich wirklich sehr über die Reaktion des Parteitags gefreut. Das ist auch eine gewisse Bestätigung nach über 40 Jahren Arbeit für die CSU", sagte Aigner am Abend am Rande des Delegiertentreffens. Sie betonte allerdings: "Der Parteitag wird aber nicht entscheiden über diese Frage. Das ist Aufgabe der Parteivorsitzenden."