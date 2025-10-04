CSU-Nachwuchs: Landtagsabgeordneter Knoll führt jetzt die Junge Union

Knolls politische Karriere begann bei der Kommunalwahl im Jahr 2020, als er in den Stadtrat seiner Heimatstadt Höchstädt an der Donau und in den Kreistag des Landkreises Dillingen einzog. Seit 2021 ist er Bezirksvorsitzender der JU Schwaben und seit 2023 sitzt er im bayerischen Landtag. Dort gehört er auch dem Haushaltsausschuss an.