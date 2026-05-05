CSU-Nachwuchs: Junge Union Oberbayern fordert Deutschkurse in den Ferien

Obing (dpa/lby) - Die Junge Union fordert verpflichtende Deutschkurse für alle Schüler mit festgestellten Sprachdefiziten. Es brauche eine "Ausweitung verpflichtender, standardisierter Sprachstandserhebungen bis einschließlich der Mittelstufe, ein verbindliches Förderkonzept für Schülerinnen und Schüler mit festgestellten Defiziten, die Teilnahme an intensiven Deutsch-Förderkursen

von mindestens drei Wochen in den Schulferien sowie klare Konsequenzen bei Nichtteilnahme", heißt es in der "Obinger Erklärung" der Jungen Union Oberbayern. "Wer kein Deutsch kann, hat in der Schule keine Chance. Der Staat darf das nicht hinnehmen."