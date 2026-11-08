CSU: Landtagspräsident(in) gesucht - Wer auf Aigner folgen könnte

Das wäre allerdings auch der Fall, wenn Innenminister Herrmann Aigner als Landtagspräsident ablösen würde. Noch ist unklar, ob der heute 70-Jährige 2028 noch einmal antreten will. Wenn nicht, könnte er als Landtagspräsident zum Schluss noch einmal ganz neue Akzente setzen. Wenn doch, würde sich allerdings die Frage stellen, ob er dann nicht lieber Innenminister bliebe. Als denkbarer Nachfolger als Innenminister gilt CSU-intern für den Fall der Fälle im Übrigen unter anderem sein Namensvetter, Staatskanzleichef Florian Herrmann.