CSU-Landtagsfraktion: Spaenle wieder einmal vor Rückkehr in den Landtag

Noch ist es nicht amtlich, doch der CSU-Landtagsfraktion stehen zwei Abgänge bevor. Der CSU-Abgeordnete Alexander Dietrich, der seit 2023 im Landtag sitzt, soll neuer Leiter des Kommunalreferats in der Landeshauptstadt München werden. Und die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig soll neue Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz werden. Beide müssten dann, wenn die Personalien wie angekündigt vollzogen werden, ihre Mandate niederlegen.