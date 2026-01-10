CSU-Landtagsfraktion: CSU will Modellkommunen von überflüssigen Regeln befreien

München (dpa/lby) - Die CSU-Pläne für einen drastischen Bürokratieabbau in einigen ausgewählten bayerischen Kommunen oder Regionen werden konkret: Ein Gesetzentwurf zur Einrichtung von Modellregionen, in denen Vorschriften gelockert oder ganz ausgesetzt werden sollen, soll noch vor den Kommunalwahlen am 8. März in den Landtag eingebracht werden. Das kündigte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek vor der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz an. "Im Laufe des Jahres soll das Gesetz endgültig beschlossen werden, so dass die Kommunen rasch an den Start gehen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.