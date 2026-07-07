CSU-Landesgruppe: Ungarns neue Außenministerin Orban kommt zur CSU-Klausur

Berlin/Bad Staffelstein - Zu ihrer Sommerklausur im fränkischen Kloster Banz erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten Ungarns Außenministerin Anita Orban. Am 27. und 28. Juli trifft sich die CSU-Landesgruppe um ihren Vorsitzenden Alexander Hoffmann zu ihrer Tagung, an der auch Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder teilnehmen wird. Zunächst hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet, der Deutschen Presse-Agentur liegt die Einladungsliste ebenfalls vor. Mit der ungarischen Vize-Regierungschefin will die CSU über den Neustart der deutsch-ungarischen Beziehungen sprechen.