CSU-Landesgruppe: Ungarns neue Außenministerin Orban kommt zur CSU-Klausur

Hoffmann: "Wollen Blick nach vorne richten"

"Die Koalition zeigt in diesen Tagen, welche Kraft in ihr steckt: Wir modernisieren unser Land in allen Bereichen. Die CSU im Bundestag ist dabei der starke Antrieb, um Deutschland besser zu machen", sagte Hoffmann. Auf der Sommerklausur wolle man den Blick nach vorne richten - mit einem Schwerpunkt auf die Themen Wirtschaft, Innovation und Hightech. "Deutschland hat das Wissen, die Unternehmen und die Menschen, um wieder auf Wachstumspfad zu kommen."