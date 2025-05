Er sehe seine Nominierung als "großen Vertrauensbeweis" für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit, teilte Hoffmann bereits in der vergangenen Woche mit. Zuvor hatte Parteichef Markus Söder seine Beförderung unter großem Applaus im CSU-Vorstand verkündet und dabei explizit auch Hoffmann als "glänzenden Redner" gelobt. Sein Job werde es nun sein, die Gesetzesvorhaben, die in CSU-Ministerien erarbeitet werden, auf den parlamentarischen Weg zu bringen, "allen voran in der Migrationspolitik".