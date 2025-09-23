CSU-Klausur: Söder warnt EU vor neuer Pogrom-Stimmung gegen Israel

"Wir sind nicht pro Hamas, wir sind pro Israel"

Söder betonte, es sei "völlig natürlich", die israelische Regierung zu kritisieren, aber es sei "falsch, einen Prozess einzuleiten, der zu so absurden Maßnahmen führt". Als Beispiele nannte er die umstrittene Ausladung der Münchner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chefdirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival in Belgien oder den vorzeitigen Abbruch der Spanienrundfahrt aufgrund von propalästinensischen Protesten. "Wir sind nicht pro Hamas, wir sind pro Israel. Und das muss sich auch in entsprechenden Entscheidung in Europa und Deutschland zeigen."