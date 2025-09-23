CSU-Klausur: Söder warnt EU vor neuer Pogrom-Stimmung gegen Israel

Bad Staffelstein - Ungeachtet der wachsenden internationalen Kritik am Vorgehen Israels im Gaza-Krieg lehnt CSU-Chef Markus Söder Forderungen nach Sanktionen ab. "Zunächst mal kann ich ganz klar sagen, ich halte den Weg der EU-Kommission generell für falsch", sagte der bayerische Ministerpräsident am Rande der CSU-Klausur im oberfränkischen Kloster Banz vor Journalisten. Dies sei ein falsches Signal genau wie die einseitigen Anerkennungen von Palästina. "Bringen überhaupt nichts für den Frieden im Gaza, sondern im Gegenteil stärken nur die Hamas."