CSU-Klausur: Söder setzt auf Mix aus Stellenkürzungen und Investitionen

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Angesichts zunehmend klammer Kassen setzt Ministerpräsident Markus Söder für die kommenden Jahre auf einen Mix aus Investitionen und Sparsamkeit. Ziel sei es, mit einem neuen Bayern-Paket "sowohl für Investitionen zu sorgen, in Zukunft und Alltag" als auch mit einer Staatsreform, "zu schauen, wie der Staat schlanker, fitter werden kann", sagte der CSU-Chef zum Auftakt der Herbstklausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Die Prioritäten müssten so gesetzt werden, "dass mit den Ressourcen maximale Effizienz erzielt werden kann und sich damit die Menschen auch gut entwickeln können".