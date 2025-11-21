Bei Reformen für die Wirtschaft brauche es "Tempo, Tempo, Tempo", auch wenn man im ersten halben Jahr schon viel erreicht habe. Es gelte "Economy first". "Wir haben die klare Aufgabe, was zu reißen", sagte Söder. Beim nächsten Koalitionsausschuss, möglicherweise kommende Woche, müsse es weitere Ergebnisse geben. "Jetzt braucht es beim Thema Auto, jetzt braucht es beim Thema Rente und auch beim Thema Heizgesetz klare Vorgaben. Denn das Heizgesetz in seiner Form kann so nicht bleiben, es muss abgeschafft werden." Damit könne dann die Senkung der Stromsteuer für alle finanziert werden.