Berlin - Die CSU will bei der Bundestagswahl im Februar die Wähler mit den Themen Wirtschaft, Migration sowie innere und äußere Sicherheit von sich überzeugen. Das seien in der Bevölkerung die Topthemen, sagte CSU-Chef Markus Söder zum Auftakt der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon. "Dafür liefern wir die Antworten. Und ich will es auch deutlich sagen: Dafür besitzen wir auch die Kompetenz. Das sind alles Unions-Klassiker."