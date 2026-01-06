CSU-Klausur in Kloster Seeon: Söder fordert Unternehmenssteuerreform ab 1. Januar 2026

Seeon - Die von der Bundesregierung für 2028 verabredete Reform der Unternehmenssteuer muss nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder um zwei Jahre vorgezogen und zeitnah umgesetzt werden. Das Vorziehen der Unternehmenssteuerreform sei "zentral für dieses Jahr", sagte der bayerische Ministerpräsident zum Auftakt der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Von der Summe her sei dies "gar nicht viel, aber es ist zentral für Deutschland. Und das müsste rückwirkend zum 1. 1. dieses Jahres passieren. Das wäre ein Signal für die Wirtschaft, sehr stark."