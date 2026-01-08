CSU-Klausur: Beamten touchiert? Ermittlungen gegen Ex-Minister Ramsauer

Seeon - Der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) soll am Rande der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon einen Polizisten mit seinem Auto leicht touchiert und leicht verletzt haben - und bekommt nun Ärger mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Polizei habe nach Rücksprache mit seiner Behörde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe unter anderem der Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung.