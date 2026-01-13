CSU-Klausur: Bayern soll drei Fusionsreaktoren bekommen

"Alpha" in Garching bei München und "Stellaris" in Gundremmingen

Konkret sehen die Planungen den Bau eines Demonstrationsreaktors in Garching bei München vor. Dort erforscht das Projekt "Alpha" noch, wie eine kommerzielle Nutzung der Magnetfusions-Technologie machbar ist - also dass mehr Energie rauskommt, als reingesteckt wird. In Gundremmingen wiederum soll auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks bereits der Bau des ersten kommerziellen Fusionsreaktors - technisch identisch zu Garching - vorangetrieben werden.