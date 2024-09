Herrmann führt das bayerische Innenministerium seit Oktober 2007 und ist damit der dienstälteste amtierende Innenminister in der Bundesrepublik. Seit 1994 ist er Mitglied des Landtags und wurde in der CSU immer wieder auch für politische Ämter in Berlin gehandelt. Seinen 68. Geburtstag in wenigen Tagen (21. September) muss Herrmann nun wohl in der Klinik feiern.