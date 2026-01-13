CSU-Fraktionsklausur: Söder schlägt Fusion von Bundesländern und Hymnenpflicht vor

Luft- und Raumfahrt

Söder will nicht nur die Ansiedlung von Rüstungsunternehmen erleichtern, sondern auch die Ansiedlung von Luft- und Raumfahrtunternehmen. Genehmigungen und Ähnliches sollen deutlich schneller gehen.

Mehr Ärzte für den ländlichen Raum

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum will Söder verbessern. Wenn es etwa der Kassenärztlichen Vereinigung nicht gelingt, dass in bestimmten Gebieten genügend Ärzte arbeiten, soll diese Aufgabe staatlich mit gesteuert werden.

Verwaltung straffen

Söder will Verwaltungsabläufe weiter straffen. Beispielsweise soll aus zwei Datenschutzbehörden nur noch eine werden. Den Bezirksregierungen will er Schwerpunktaufgaben geben, sie zu "Schwerpunktregierungen" machen. "Nicht jede Regierung muss alles machen", sagte er.

Modellregionen für Entbürokratisierung

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger sicherte bei einem Besuch auf der CSU-Klausur zu, Bayern und andere Länder bei der Entbürokratisierung zu unterstützen. Etwa bei der Einrichtung von Modellkommunen, in denen – so der Plan – zunächst befristet gewisse übergeordnete Regelungen aus dem Landes- oder auch aus dem Bundesrecht ausgesetzt werden können. Fraktionschef Klaus Holetschek bekräftigte, er wolle die Idee rasch umsetzen. In jedem Regierungsbezirk solle es mindestens eine Modellkommune geben. "Ich will aber keine Beschränkung haben."