"Es kann nicht sein, dass der Bund endlos Geld zahlt und wir endlos Geld zahlen dafür, dass wir am Ende eine antisemitische Führung haben, in der bei Partys Clan-Kriminelle dabei sind", sagte Söder. Das sei ja alles "abenteuerlich". Der CSU-Chef rief konkret die Grünen auf, zu hinterfragen, ob sie sich wirklich mit einer linksextremistischen und einer antisemitischen Gruppe zusammentun wollten, wie die Linke dies in Berlin teilweise sei.