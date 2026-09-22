Bad Staffelstein - Nach dem Linken-Wahlsieg in Berlin und bei einer möglichen Regierungsübernahme der Partei will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den eben erst erneuerten Hauptstadtvertrag wieder aufschnüren. Er begründete dies unter anderem mit Enteignungsplänen der Linkspartei. Wenn die Linkspartei in Berlin tatsächlich Nummer eins werde, müsse der Hauptstadtvertrag noch einmal neu diskutiert werden, sagte der CSU-Chef auf der Herbstklausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz. Zudem fordert er eine rasche Neuregelung des Länderfinanzausgleichs.