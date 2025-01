CSU-Fraktionsklausur Masala: Sind mitten im Konflikt um neue Weltordnung

Konflikte wie die in der Ukraine, in Israel, in Afrika seien nicht isoliert voneinander zu betrachten. Sie würden bewusst miteinander vernetzt, weil bestimmte Akteure so ihre eigene Position in dieser Auseinandersetzung stärken wollten. Deutschland habe die Globalisierung "exzessiv" genutzt, um eigenen Wohlstand zu mehren, sei aber nun verletzlich geworden, etwa wenn Rohstoffe für die deutsche Industrie nicht mehr ausreichend zur Verfügung stünden. Deutschland habe seit 1990 "Urlaub von der Geschichte" genommen und müsse nun seine Rolle in der Welt neu definieren.