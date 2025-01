Es reiche nicht mehr, nur kleine Schritte zu gehen. "Es wird nur noch gehen, wenn man entscheidend Dinge zurücknimmt", sagt der Fraktionschef. Die Unternehmen müssten erhebliche Kapazitäten etwa in Berichtspflichten stecken. "Wenn wir den Irrsinn nicht stoppen, dann werden wir in diesem Land weder wettbewerbsfähig sein noch in der Lage, die Probleme der Menschen zu lösen."