Kloster Banz - Der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hält nach den herben Wahlschlappen der Schwesterpartei CDU in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern seine Partei für einen Stabilitätsfaktor. Es werde in den nächsten Wochen noch mehr als bisher auf die CSU und auf Parteichef Markus Söder ankommen, um die richtigen Entscheidungen nach vorn zu treiben, sagte Holetschek zu Beginn der Herbstklausur seiner Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels). "Wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der in diesen Tagen noch wichtiger denn je ist, auch für unsere gesamte Republik."