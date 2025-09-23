CSU-Fraktionsklausur CSU-Fraktion gibt "Zukunftsgarantie" für junge Menschen

München (dpa/lby) - Die Landtags-CSU will sich in den kommenden Jahren gezielt und verstärkt für die Belange junger Menschen einsetzen. Man wolle jungen Menschen "Chancen und Motivation" eröffnen, heißt es in einer "Zukunftsgarantie", die die Landtags-CSU auf ihrer Klausur im oberfränkischen Kloster Banz beschlossen hat. Darin enthalten ist beispielsweise auch die Idee eines "Bayernjahrs" für Männer und Frauen. Fraktionschef Klaus Holetschek betonte, aus den Ideen sollten nun konkrete parlamentarische Anträge werden.