CSU-Fraktionsklausur CSU-Fraktion gibt "Zukunftsgarantie" für junge Menschen

Mit der Idee eines "Bayernjahrs" will die CSU Männer und Frauen mit ganz konkreten Anreizen dazu bringen, sich ein Jahr lang in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Umwelt und Sicherheit zu engagieren. Dafür könnten im Gegenzug beispielsweise Führerscheinkosten übernommen werden, oder es könnte Vorteile bei der Studienplatzvergabe geben. Damit will die CSU in der Debatte um ein bundesweites verpflichtendes Gesellschaftsjahr in Bayern vorangehen.