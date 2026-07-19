Dabei warb Huber für Aigner als Bundespräsidentin. "Ich glaube, dass sie tatsächlich durch ihre ganz persönliche Eigenart und ihr Auftreten ein Gewinn wäre", sagte er. "Jedes Amt braucht ja auch bestimmte Persönlichkeiten. Man könnte sie nicht in eine Reihe stellen mit (Richard von) Weizsäcker und (Joachim) Gauck oder (Roman) Herzog", sagte er mit Blick auf frühere Bundespräsidenten. "Aber wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft. Und diese Spaltung nimmt immer weiter zu. Und Ilse Aigner hat ein Talent, Menschen zusammenzuführen, und dieses Talent könnte für Deutschland in diesen Zeiten ein Gewinn sein." Zu Aigners Chancen sagte er: "Wenn die CDU klug ist, dann nimmt sie die Ilse."