CSU-Chef zur Koalition: Söder hat leichteren Kampf gegen AfD erwartet

München - Der Kampf der Parteien der demokratischen Mitte gegen die AfD ist nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder "wohl schwieriger, als wir alle gedacht haben". Er habe gehofft, "dass die klare Veränderung der Migrationspolitik (...) schon etwas ausmacht. Scheinbar reicht das nicht aus. Scheinbar ist es verfestigter, als man denkt", sagte Bayerns Ministerpräsident im Deutschlandfunk. Die AfD adressiere Probleme, "die sie zwar nicht lösen kann, aber die sie gern anderen in der Verantwortung zuschiebt".