CSU-Chef zur Koalition: Söder hat leichteren Kampf gegen AfD erwartet

Koalition mit AfD würde Union spalten

Möglichen Gedankenspielen Einzelner in der Union über eine Koalition mit der AfD erteilte Söder erneut eine klare Absage: "Jeder, der glaubt, mit der AfD wird es leichter, der wird erleben, dass sich die Union spalten würde. Sie wird am Ende damit nur noch eine Rumpftruppe werden, weil ein ganz großer Teil sich da nicht wiederfindet." Es gebe in jedem CDU-Landesverband ebenso wie in der CSU ein paar Leute, "das ist doch die schnelle und einfache Lösung".