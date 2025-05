München - CSU-Chef Markus Söder hat die neuen Regeln an den deutschen Landgrenzen als Beginn einer "Asylwende" bezeichnet. "Seit gestern ist die Asylwende in Deutschland eingeleitet worden. Jetzt gilt wieder der alte Zustand, wie vor 2015", sagte Bayerns Ministerpräsident in einem auf X geteilten Video. "Das Recht steht wieder an erster Ordnung. Wie versprochen, so gehalten."