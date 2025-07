Wenn schon, denn schon: Das Ganzkörper-Engelskostüm habe er sich vergangenes Jahr gekauft, sagt Max. Es in Sonneberg aufzutragen, schien ihm der absolut passende Anlass. Ganz in Weiß und gefiedert wird sich der 29-Jährige in der Mitte des Zuges einordnen. Gut aufgehoben unter Gleichgesinnten, um zu zeigen, dass so ein echter Himmelsbote nicht viel damit anfangen kann, dass in hiesigen Breiten die Blauen derart Oberwasser haben.