CSD in Sonneberg: Gericht kippt teilweise Auflagen

Erfolg hatte der Antrag dahingehend, dass die Auflage, zwei Ordner hätten dafür Sorge zu tragen, dass, und zwar ausschließlich für den Fall, dass dies erforderlich werde, für eine problemlose Identitätsfeststellung Betroffener zu sorgen, andere als die angemeldeten und bestätigten Kundgebungsmittel nicht erlaubt seien, dass auf allen Druckwerken, die zur Versammlung oder im Vorfeld verwendet würden, Name und Anschrift der Druckerei und des Verlages sowie der Autoren anzugeben sein müssten.