CSD in Sonneberg: Gericht kippt teilweise Auflagen

Das Verwaltungsgericht Meiningen hat am Freitag einige der von de Versammlungsbehörde im Landratsamt Sonneberg gekippt sowie einstweiligen Rechtsschutz gewährt. Dies geht aus einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Gerichts hervor.
Teilweise erfolgreich war eine Klage gegen das Landratsamt.
Das Verwaltungsgericht Meiningen hat am Freitag einige der von de Versammlungsbehörde im Landratsamt Sonneberg gekippt sowie einstweiligen Rechtsschutz gewährt. Dies geht aus einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Gerichts hervor.
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Die Anmelder der Versammlung „Christopher Street Day Sonneberg 2026, Stoppt Queerfeindlichkeit. Wir sind hier, wir sind laut“ am Samstag hatten sich gegen mehrere Auflagen gewandt. „Die Kammer hat die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs hinsichtlich sechs der sieben angegriffenen Auflagen wiederhergestellt und den Antrag im Übrigen abgelehnt“, heißt es in der Mitteilung.
Erfolg hatte der Antrag dahingehend, dass die Auflage, zwei Ordner hätten dafür Sorge zu tragen, dass, und zwar ausschließlich für den Fall, dass dies erforderlich werde, für eine problemlose Identitätsfeststellung Betroffener zu sorgen, andere als die angemeldeten und bestätigten Kundgebungsmittel nicht erlaubt seien, dass auf allen Druckwerken, die zur Versammlung oder im Vorfeld verwendet würden, Name und Anschrift der Druckerei und des Verlages sowie der Autoren anzugeben sein müssten.
Auch müssen die Teilnehmer andere Begrenzungen der Versammlungsbehörde nicht hinnehmen, die sich auf Material und Länge von Fahnenstangen, die Dauer der Verwendung von Kundgebungstransparenten und das saubere Verlassen des Kundgebungsortes beziehen. „Hinsichtlich dieser Auflagen fehlt es zum Teil bereits vollständig an der Begründung, zum Teil jedenfalls an einer für das Gericht überprüfbaren Gefahrenprognose“, erklärt eine Gerichtssprecherin.
Allerdings hatten sich die Veranstalter auch gegen Auflagen gewandt, mit der Waffen, gefährliche Gegenstände und Vermummungen verboten wurden. Diesen Antrag hat das Gericht abgelehnt. Zum einen sei diese Auflage als deklaratorischer Hinweis auf den Wortlaut des Versammlungsgesetzes zu verstehen, zum anderen habe das Landratsamt diese Auflage zumindest ansatzweise begründet und eine Gefahrenprognose vorgenommen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Dagegen ist die Beschwerde zum Thüringer Oberverwaltungsgericht möglich, soweit das Meininger Gericht.