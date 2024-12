Böhm und Vogel verstehen sich "sehr, sehr gut"

In einem ZDF-Interview sagte Böhm: "Ich war sehr neugierig auf Jürgen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit Jürgen zu drehen." Er schmeiße sich komplett rein in das, was er mache. "Und ich glaube, dass ich das ähnlich mache." Am Set habe man sich "wirklich sehr, sehr gut verstanden". Vogel stimmte zu: "Ich mag sie auch sehr", er schätze Böhm als Kollegin.