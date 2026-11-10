Mia Julia startete als gelernte Friseurin und Pornodarstellerin und sorgte am Ballermann zunächst für Furore. "Das brauchen wir hier nicht", "Schande auf Mallorca", "Sie wird es hier nicht schaffen" - solche Stimmen begleiteten ihren Anfang. Ihre Antwort: "Diese Herausforderung nehme ich an."

Heute steht die 39-Jährige aus Oberbayern im Megapark auf der Bühne und spielt auch auf Festivals, die mit dem Ballermann nicht viel zu tun haben, etwa dem Deichbrand.

Frenzy erzählt eine ähnliche Geschichte. Sie begann als Background-Tänzerin, als "Frenzy Blitz" verteilte sie selbst die Flyer für ihre Auftritte an der Playa. Ihr erster Auftritt im Bierkönig sei vom DJ torpediert worden.

"Diese Szene war damals auf jeden Fall 'ne Männerdomäne", erzählt sie. "Da musst du schon ein dickes Fell haben, dass du dich da nicht unterbuttern lässt. Und dass du da einfach zeigen kannst: "Ey ich bin genauso stark hier auf der Bühne und ich bin 'ne Rampensau und ich vertrau’ auf mich selber"."





Heute hat die 33-Jährige aus dem Rheinland 180 Auftritte im Jahr. Als Siegerin der Reality-Show "Villa der Versuchung" zeigte sie sich in diesem Jahr einem größeren Publikum. Ihre Haltung zur Konkurrenz ist entspannt: "Der Kuchen ist groß genug. Es ist genug für alle da."

Mia Julia singt am Ende ihrer Episode "Bring mich nach Hause" über die Liebe zu Mallorca, Frenzy ihren Partysong "Lampen an", zu dem das Orchester eher düstere Töne anschlägt. Der Star aus dem Bierkönig hat offenbar Blut geleckt und für 2028 ein Klassikkonzert zu Neujahr angekündigt.

Ein Rapper am Ballermann

Die letzte Folge widmet sich einem eher untypischen Ballermann-Künstler. Der Brandenburger Rapper Finch (36) tritt nur gelegentlich im Megapark auf. Doch Songs wie "Mädchen auf der Rückbank", "Abfahrt" oder "Wir eskalieren" mit Mia Julia funktionieren auch an der Playa de Palma. Finch repräsentiert die moderne Seite des Ballermanns, wo Genres sich inzwischen vermischen.

Sein Orchester-Song "Du bringst mich um", der normalerweise mit einem kräftigen Beat unterlegt ist, funktioniert harmonisch ebenfalls gut. Nach der Performance im Trainingsanzug sagt der Rapper: "War sehr schön und hat Lust gemacht auf mehr. Ich sollte das vielleicht ein paar Mal noch ausprobieren."

Am Ende bleibt der Eindruck: Das musikalische Crossover-Experiment funktioniert besser, als man erwartet hätte. Nicht jede Orchester-Version ist ein Meisterwerk, aber eine interessante Abwandlung. Und so steht der Ballermann zumindest in "Ballermann Sessions & Stories" nicht nur für eine Trink-, sondern auch die Hochkultur.