Gekommen waren sechs Jugendmannschaften, neun Männermannschaften, eine Frauenmannschaft und zwei Bambinimannschaften, die jeweils um die besten Platzierungen kämpften. Eingeladen zu diesen Wettkämpfen hatten der Verein Feuerwehr-Freunde Crock e.V. und der Kreisfeuerwehrverband Hildburghausen. Das letzte große Fest der Crocker Feuerwehr liegt zehn Jahre zurück. Heute ist die Crew der Einsatzkräfte eine Löschgruppe der Feuerwehr Auengrund.
Crock Zielwasser war bei Löschangriff gefragt
Karl-Wolfgang Fleißig 24.08.2025 - 16:54 Uhr