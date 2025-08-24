Gekommen waren sechs Jugendmannschaften, neun Männermannschaften, eine Frauenmannschaft und zwei Bambinimannschaften, die jeweils um die besten Platzierungen kämpften. Eingeladen zu diesen Wettkämpfen hatten der Verein Feuerwehr-Freunde Crock e.V. und der Kreisfeuerwehrverband Hildburghausen. Das letzte große Fest der Crocker Feuerwehr liegt zehn Jahre zurück. Heute ist die Crew der Einsatzkräfte eine Löschgruppe der Feuerwehr Auengrund.