Crock VR Automotive in Crock - 20 Jahre Qualität und Verlässlichkeit

Die VR Automotive Dichtungssysteme GmbH hat sich in 20 Jahren mit ingenieurtechnischer Exzellenz und innovativem Anspruch als bewährter Partner der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie etabliert. „Im Rahmen modernster Lösungsansätze für unsere Kunden entwickeln wir Produkte, die schon heute Technologien für Anforderungen des Marktes von morgen bieten. Unsere Dichtungen gewährleisten maximale Sicherheit in Extrembereichen mit hohen Drehzahlen sowie thermischen oder chemischen Höchstbelastungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir zukunftsweisende Dichtungssysteme für individuelle oder neue Anforderungen, wie sie beispielsweise die Elektromobilität mit sich bringt. Unser hoch motiviertes Team begegnet jeder Herausforderung mit qualifizierter Kompetenz und persönlicher Kreativität. Höchste Produktqualität und absolute Kundenzufriedenheit sind unser Anspruch bei jedem Projekt. Dauerhafte Kundenbeziehungen mit beiderseitiger Wertschätzung sind unsere solide Basis für den gemeinsamen Erfolg“, so fasst es Geschäftsführer Martin Schaub zusammen.