In einer Woche ist es wieder soweit und Crock ist Anziehungspunkt für Tanzfreudige aus nah und fern. Am Ostersamstag und Ostersonntag findet der immer wieder beliebte „Osterrock in Crock“ statt. Mittlerweile feiern die Veranstalter in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum. Ausrichter sind der Sportverein Edelweiß Crock und dessen Förderverein.