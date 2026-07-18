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Crash mit Polizeifahrzeug Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle und wird festgenommen

Nach einer Kollision mit der Polizei flüchtet ein Motorradfahrer zu Fuß durch Würzburg. Die Beamten stellen dabei eine Schreckschusswaffe sicher.

Crash mit Polizeifahrzeug: Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle und wird festgenommen
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Der Motorradfahrer wurde nach der Kollision mit einem Polizeifahrzeug festgenommen. Foto: Pascal Höfig/NEWS5/dpa

Würzburg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat sich in Würzburg einer Polizeikontrolle entzogen und ist nach einer Kollision und einer anschließenden Flucht zu Fuß festgenommen worden. Die Polizei wollte den Mann nach eigenen Angaben zunächst im Bereich der Dreikronenstraße kontrollieren, woraufhin dieser weiterfuhr. Wenig später sei das Motorrad im Bereich der Sieboldstraße gestoppt worden, dabei kam es demnach zu einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug. 

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Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß, Einsatzkräfte nahmen ihn kurze Zeit später fest. Bei ihm fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe. Die Hintergründe der Flucht würden nun geprüft, ebenso, ob auf der Fluchtroute noch andere Personen gefährdet worden seien.