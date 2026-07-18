Crash mit Polizeifahrzeug: Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle und wird festgenommen

Würzburg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat sich in Würzburg einer Polizeikontrolle entzogen und ist nach einer Kollision und einer anschließenden Flucht zu Fuß festgenommen worden. Die Polizei wollte den Mann nach eigenen Angaben zunächst im Bereich der Dreikronenstraße kontrollieren, woraufhin dieser weiterfuhr. Wenig später sei das Motorrad im Bereich der Sieboldstraße gestoppt worden, dabei kam es demnach zu einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug.