Langenwetzendorf (dpa/th) - Ein 65-Jähriger hat sich bei einem Autounfall in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) schwer verletzt. Der Mann kam am Donnerstagnachmittag von der Hauptstraße ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 65-Jährigen befreien. Details zur Unfallursache sind laut Polizei nicht bekannt.