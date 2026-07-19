Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es auf der B 84 bei Hünfeld/Neuwirtshaus zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei Osthessen mitteilte, war ein 27-Jähriger aus Dermbach mit seinem Renault Clio auf der Straße aus Richtung Rasdorf kommend gen Hünfeld unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Haselstein kam er aus bis dato unklarer Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, hieß es. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Skoda Fabia einer 50-Jährigen.