Erfurt (dpa/th) - Ein Transporterfahrer hat auf der Autobahn 4 bei Erfurt einen medizinischen Notfall erlitten, in dessen Folge es laut Polizei zu einem Unfall kam. Der 31-Jährige habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber habe den verletzten Transporterfahrer ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand habe es keine weiteren Verletzten gegeben, hieß es von der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Die Autobahn sei wegen des Unfalls am Vormittag zeitweise in Richtung Frankfurt gesperrt gewesen.