Herzliche Begrüßungen, freundschaftliche Umarmungen und Wiedersehensfreude gehörten zu einem stimmungsvollen Auftakt mit Lagerfeuerromantik und Westernflair am Freitagabend beim Countryfest auf der Shadow Creek Ranch in Einöd. Ein perfekter Start ins Wochenende, so die Meinungen aller Teilnehmer, mit denen man während des zweitägigen Hofturniers Gelegenheit hatte, ins Gespräch zu kommen. Ob sie aus verschiedenen deutschen Bundesländern oder gar aus Belgien, den Niederlanden oder Tschechien kamen, die Gelegenheit dazu bot sich reichlich und zu jedem Zeitpunkt. Ganz gleich ob beim Gang durch die Stallanlagen, beim Aufenthalt zwischen den Pferd-Reiter-Paaren während des Turnierverlaufs oder in den Pausen. Eine größere Nähe zu Pferden und stets gut aufgelegten Reitern ist wohl kaum woanders zu erleben, dazu eine spürbar herzliche und entspannte Atmosphäre. Einen solchen Eindruck dürften wohl viele Besucher mit nach Hause genommen haben.