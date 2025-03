Vielen ist womöglich noch der 16. März 2020 als der Tag im Gedächtnis geblieben, an dem der erste Lockdown in ganz Deutschland von der Regierung beschlossen wurde. Von da an wurde das Leben aller grundlegend auf den Kopf gestellt, die Krise nahm ihren Lauf. Doch für den Landkreis Sonneberg ist auch der 30. März 2020 ein tragisches Datum – an diesem Tag, der sich nun zum fünften Mal jährt, war der erste Todesfall zu verzeichnen, bei dem ein Mann an oder mit Corona verstarb. Die Umstände waren denkbar tragisch: Noch in der Arztpraxis brach der Mann zusammen. Kollegen des 62-Jährigen, ein bei Mann und Hummel beschäftigter Werkzeugbauer, mussten – „unfassbar für uns alle“ – von heute auf morgen Abschied nehmen.