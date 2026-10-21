Wenn am Samstagabend die Lichter in der Ilmenauer Festhalle ausgehen, steht dort kein Geheimtipp auf der Bühne, sondern einer der erfolgreichsten Gaming-Rapper im deutschsprachigen Raum. „Dame“ (gesprochen: Däim), mit bürgerlichem Namen Michael Zöttl, hat sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten eine enorme Fangemeinde aufgebaut. Millionenfach wurden seine Songs auf Youtube gesehen, seine drei erfolgreichsten Videos kommen zusammen auf nahezu 130 Millionen Aufrufe.