Der Western-Lebensstil in Deutschland boomt. Landesweit gibt es über 100 Westernstädte und mehr als 1000 US-Ranches. So jedenfalls sieht es der und heißt es vom Fernsehsender Kabel Eins, der genau deshalb das Format „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“ in Angriff genommen und umgesetzt hat. Dabei handelt es sich um eine vierteilige Sendung, die am Donnerstag, 5. September, startet und von da an immer donnerstags um 20.15 Uhr Western-Begeisterte in der ganzen Republik begleitet.