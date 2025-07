Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, als die Stammgäste Colorado Five aus Kassel gerade die Hälfte ihres Programms gespielt haben, nimmt Thomas Hahn auf einer der überdachten Bänke oberhalb des Hanges am Bergsee Ratscher Platz. Neben dem Organisator, bei dem alle Fäden des Countryfestes in Ratscher zusammenlaufen, sitzen Honky Tonk Frank und Marty Vogel, Honky Tonk Frank aus dem oberfränkischen Rattelsdorf hat auch bei seinem zweiten Gig – nach dem Auftritt im Saloon unter der Woche – das Publikum begeistert. Vogel, Spitzname Bird, also Vogel auf englisch, wird nach Colorado Five auf der Bühne stehen. Er spielt Geige und Keyboard als Teil der Lonnie Dale Road Band, ist bereits Mitte der 1990er Jahre und dann immer wieder beim hiesigen Countryfest aufgetreten. Vogel hat eines mit Honky Tonk Frank in dessen Premierenjahr in Ratscher gemeinsam: Beiden gefällt dieses Fest, das Thomas Hahn und seine Mitstreiter alle Jahre wieder auf die Beine stellen – inzwischen zum 38. Mal. Nicht umsonst sind Colorado Five und Lonnie Dale Stammgäste.